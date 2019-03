Drenthina moet nog langer wachten op periodetitel

VOETBAL -

Drenthina had vanmiddag de tweede mogelijkheid om een periodetitel te pakken in de tweede klasse J. Na het 0-0 gelijkspel tegen NEC Delfzijl moest de ploeg van trainer Peter Timmer winnen van Gramsbergen om zelf de periodetitel veilig te stellen. Door een 0-0 gelijkspel slaagde Drenthina hier niet in.