Netwerkstoring bij Isala-ziekenhuis in Zwolle opgelost

De storing in het Isala-ziekenhuis in Zwolle is opgelost. De Spoedeisende hulp en de Eerste hartlonghulp zijn weer open voor alle spoedpatiënten.

Eerder vandaag besloot Isala vanwege de netwerkstoring de spoedeisende eerste hulp in Zwolle en de eerste hartlonghulp te sluiten en ambulances uit te laten wijken. De ambulances die normaal gesproken naar Zwolle zouden gaan, werden dus zoveel mogelijk doorgestuurd naar Meppel.

Voorzorgsmaatregelen

Het oplossen van de netwerkstoring in Zwolle duurde langer dan verwacht. Het ziekenhuis had voor vanavond een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo kregen medewerkers de vraag om langer door te werken. Operaties werden in de loop van de middag wel weer langzaam opgestart. Het ziekenhuis is er er niet in geslaagd het hele programma af te maken.

Het ziekenhuis overlegde daarnaast met het regionaal ambulancevervoer en met ziekenhuizen ten noorden van de vestiging in Meppel of zij spoedpatiënten konden ontvangen. Deze maatregel werd genomen zodat er in Meppel meer bedden vrij zouden komen voor ambulances uit de regio Zwolle.

Geen problemen in Meppel

In Meppel waren er geen problemen met het netwerk. Het ziekenhuis keek bovendien of het nodig was om patiënten te verplaatsen naar een ander ziekenhuis. Dat was mogelijk nodig om de veiligheid van de patiënten vanavond te kunnen blijven garanderen. Dat is nu niet meer aan de orde.