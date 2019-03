In Beilen halen ze een stukje historie terug: een duiventoren

Dierenweide Stroomdal, Kleindierenvereniging Midden-Drenthe en 't Klaverstukkie zijn de initiatiefnemers van het bouwwerk. "We maken hier in Beilen één toren en ook in Westerbork zijn we bezig", vertelt Peter Vereijken van dierenweide Stroomdal, terwijl hij met een houten balk in zijn handen staat.Vereijken maakt graag tijd vrij voor het bouwen van de duiventoren. "Als je een stukje geschiedenis terug kunt halen dan krijg je een verbinding tussen vroeger en de toekomst. Dat maakt het extra mooi", zo vertelt de klusser.Het is de bedoeling dat er ongeveer 70 duiven gebruik gaan maken van de toren. "In Beilen is dit een kolonie van witte duiven", zo legt Vereijken uit.Ook Hendrik Timmer van de kleindierenvereniging Midden-Drenthe helpt mee. "We zijn sinds acht uur vanochtend al bezig. De band tussen ons allemaal wordt steeds vrolijker en beter. Het gaat hartstikke leuk", zo zegt Timmer.De initiatiefnemers hopen dat het bouwwerk eind mei af is. "Als het aan mij ligt dan gaan we dat gewoon halen", zegt Timmer.