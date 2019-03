WK start onzeker voor bakkenist Streuer

Rousseau scheurde in de sportschool een pees in zijn schouder af. Zelf denkt de Fransman op tijd hersteld te zijn voor de seizoensopener, maar Streuer is daar nog niet gerust op. De voormalig wereldkampioen zijspannen heeft in dat geval zijn vriendin Ilse de Haas achter de hand. De Haas zit tegenwoordig achter het stuur van haar eigen span, maar heeft een geschiedenis als bakkenist. Zij zal in dat geval een WK licentie aanvragen.Vandaag trainde Streuer op het TT circuit van Assen tijdens de officiële trainingsdag van de KNMV. Dat deed hij voor de gelegenheid met Emanuelle Clement, de vriendin van Kevin Rousseau. Clement werd in het verleden al twee keer Frans kampioen als bakkenist.Op enkele kleine problemen na verliep de dag naar tevredenheid. "Vandaag hadden we enkele kleine technische problemen, maar ik weet al hoe we die gemakkelijk kunnen oplossen. Vorige week heb ik nog met Rousseau getest en toen liep technisch alles perfect," legt Streuer uit.Wat betreft het WK heeft de Drent opnieuw hoge verwachtingen. In ieder geval hoopt hij zijn vierde plaats van vorig jaar te overtreffen. "Vorig seizoen hebben we in twee races echt pech gehad.Dit jaar wil ik weer voor de titel gaan."Het WK zijspannen begint op 20 april met de race in Le Mans. op 18 augustus staat de wedstrijd op het TT Circuit op het programma. Naast Streuer zal namens Drenthe ook de combinatie van Kees Endeveld en Jeroen Remme aan de start verschijnen.