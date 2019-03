Hoogeveen uit bekertoernooi na grensrechterlijke dwaling

In een weinig spectaculaire eerste helft werd niet gescoord en ook in de tweede helft konden beide ploegen moeilijk door de verdediging van de tegenstander heen breken. Uit een voorzet van Flevo Boys-speler Arnoud Post kreeg Timon Rorije de bal echter op het hoofd en stuurde hem naar de korte hoek.Hoogeveen-doelman Nick Borgman leek op de goede plek te staan en leek de bal voor de lijn tegen te houden. De grensrechter had echter een ander standpunt en meende dat de bal over de lijn was geweest. De scheidsrechter nam de beslissing van zijn assistent over, waardoor de thuisploeg op voorsprong kwam."Ik stond met mijn lichaam achter lijn, maar mijn handen waren dat niet," stelt Borgman stellig. "Ik ben dan ook stomverbaasd dat de arbitrage het doelpunt heeft goedgekeurd."Door de achterstand begon Hoogeveen meer druk te zetten op het doel van Flevo Boys en dat leidde tot enkele grote kansen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Saber Hendriks een grote kans waarbij hij uit een klutssituatie de bal richting het net kreeg. Een verdediger van Flevo Boys stond op de lijn, maar ook hier leek de bal over de achterlijn te zijn. Dit keer hield de andere grensrechter zijn vlag echter omlaag.De situatie leverde niet meer op dan een corner en voor Hoogeveen de laatste kans om gelijk te maken. Borgman liet zijn doel onbeheerd achter om als extra man in de frontlinie te dienen. Uit de counter kon Flevo Boys echter snel omschakelen waarna Madih Doufikar voor open doel de 2-0 kon binnen tikken.Hoogeveen kan zich na de uitschakeling volledig richten op de competitie in de Hoofdklasse A van het zondagvoetbal, waar de ploeg meestrijd voor het kampioenschap.