Iwema grijpt net naast halve finales WK IJsspeedway

Iwema reed zaterdagavond vijf heats op het hoogste niveau van het ijsracen en pakte in elke heat punten. Twee keer behaalde hij de tweede plaats en drie keer kwam hij als derde over de meet. Het leverde de coureur uit Hooghalen maar liefst zeven WK punten op. Vorig jaar was zijn beste resultaat vier WK punten.In zijn laatste heat móést Iwema winnen om zich te kunnen plaatsen voor de halve finales, waar de beste acht coureurs uit de heats aan mee mogen doen. Iwema kwam echter achter Nicklas Svensson als tweede over de meet en daarmee kwam hij net tekort. De nummer acht Ove Ledström had net als Iwema zeven punten gescoord, maar zijn overwinning in de vierde heat gaf de doorslag.Daniil Ivanov ging zaterdagavond met de eindoverwinning aan de haal. De Rus versloeg in de finale zijn landgenoten Dmitry Koltakov, Dinar Valeev en Dmitry Khomitsevich. Ivanov neemt tevens de leiding in het kampioenschap over van Valeev.Zondag krijgt Iwema nogmaals de kans om zich te kwalificeren voor de halve finales, dan staat de tweede dag van de WK IJspeedway finale in Heerenveen op het programma.