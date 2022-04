Noordscheschut krijgt wegens succes tweede Dorpsommetje

Dorpsommetjes in Drenthe zijn een enorm succes. Er zijn dorpen die meerdere ommetjes hebben of in de maak hebben. Dwingeloo heeft er inmiddels vijf, Dalen al vier. Maar ook minder toeristische dorpen hebben ze of maken ze; Noordscheschut is bezig met een tweede ommetje.

Sinds de coronacrisis zit wandelen in de lift. Ook in Noordscheschut. "Wij wilden het wandelen graag interactief maken. Het is de ultieme manier om je dorp te leren kennen. Niet alleen het dorp van nu maar ook de geschiedenis van je eigen woonplaats" zegt Paula Benjamins van Dorpskrant De Schutse Bengel.

"En je komt ook op plekken in je eigen dorp waar je normaal niet langs komt" vult vrijwilliger Douwe van der Werf aan terwijl hij langs mooie arbeiderswoninkjes op de Schooldijkje buiten het dorp loopt. Hij is bezig met het maken van de route van het tweede Schutse ommetje.

Verdwenen? Bord erbij!

"Het interactief maken van de wandelingen is al goed gelukt met de rode route", vertelt Benjamins. "Veel plekken zijn nog herkenbaar van vroeger. En op plekken waar alles is veranderd en gebouwen zijn verdwenen, willen we informatieborden met een foto van vroeger plaatsen."

Benjamins denkt aan het verdwenen tramstation, de afgebroken korenmolen en plekken waar wieken (vaarwater) is gedempt. De rode route loopt vooral in en langs de oostkant van het dorp. Deels over de oude trambaan en de Verlengde Hoogeveense Vaart is ook nooit ver weg.