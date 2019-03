Ernstig ongeluk bij Expo Assen

Bij Expo Assen aan de Haar in Assen is vanavond een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens omstanders is er iemand onder een tractor gekomen.

In de hal wordt het evenement Tractorpulling indoor Assen gehouden. Het ongeluk gebeurde buiten de hal. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.Hoe het slachtoffer er aan toe is is onbekend. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.