Historische molens in Drenthe draaien een uur lang voor landelijke recordpoging

Zo gaat de molen. In onder meer Emmer-Compascuum, in Erica en ook in Dalen. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars deed vandaag een bijzondere recordpoging. "We laten alle molens in Nederland tegelijk draaien", legt Fred Bloemendaal uit, woordvoerder van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Drenthe. "Van de 1.200 molens die ooit in Nederland hebben gestaan, gaan er 850 draaien."

En dat allemaal tegelijkertijd, vanmorgen, tussen 11 en 12 uur. In Drenthe zijn er 38 van die historische molens. Daarvan doen er 27 mee aan de actie. De actie is ter ere van het 50-jarige jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De club wil het belang van het ambacht onderstrepen. "Als er geen molenaars zouden zijn, dan zou je ook geen molens kunnen zien draaien. Dus dat is het punt."

Mensen enthousiast maken

"Als je alle inwoners zou vragen: heb je de molen weleens vanbinnen gezien? Dan hebben heel veel dat nog niet. En dat willen we dus eigenlijk wel, dat meer mensen naar de molens toekomen, om te zien dat het toch hele bijzondere dingen zijn."

Daarnaast wil het Gilde de interesse voor het ambacht van molenaar vergroten. "We willen ook jongere molenaars aantrekken die in de toekomst een opleiding gaan volgen om molenaar te worden."

Immaterieel erfgoed

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd in 1972 door een groep enthousiaste vrijwilligers opgericht. Om het vak veilig te stellen, begonnen zij met een opleiding voor vrijwillige molenaars. Inmiddels heeft de club 2.600 leden. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO, die het ambacht tot immaterieel erfgoed heeft benoemd. Maar wat maakt het vak nou zo interessant?