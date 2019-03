Alcides blijft de baas in Meppel

Zoals wel vaker waren de bespiegelingen vooraf en ook het vuurwerk bij de opkomst van de spelers spectaculairder dan de derby. Sterker nog, het publiek zag een zeer matige pot. Met name voor rust bakten beide ploegen er weinig van. In de tweede helft kwam Alcides via Jermain Wobbes al snel op voorsprong. De aanvaller van de geelhemden kreeg enorm veel ruimte en schoot in de korte hoek raak.MSC bleek niet bij machte het tij te keren. De formatie van trainer Berry Zandink miste stootkracht. Het gemis van Camiel Fidom (die vorige week met een hoofdwond uitviel tegen Hoogeveen) bleek te groot. MSC dwong na de goal van Wobbes geen enkele echte kans af.Het slotakkoord was voor Koen Romme. De middenvelder schoot heerlijk raak na een prachtige passeeractie. Het schot, vanaf zo'n 25 meter - met zijn chocoladebeen - vloog fraai in de kruising: 0-2.Door de zege bezet Alcides steviger de 6e plaats met 33 punten uit 23 duels. MSC staat daar één plek onder met 29 uit 23.