Video: 'Boer Harms' zet de tent op de kop in Borger

The Dutch Boys op het MPF in Borger (foto: Van Oost Media)

The Dutch Boys in Borger (video: Van Oost Media)

Voor het eerst in 31 jaar traden The Dutch Boys weer op in de originele bezetting. Ze deden dat op het Mega Piraten Festijn in Borger.