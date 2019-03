Muzieklijst Harry's Blues zondag 31 maart 2019

‘Roads that cross’ is het vierde album van de in Belgrado geboren zangeres Katarine Pejak. De platencollectie van haar ouders vormde een grote inspiratie voor haar waardoor zij beïnvloed werd door artiesten als Tom Waits, Bessie Smith, Norah Jones en Otis Spann. In 2011 vertrok zij naar de USA voor een studie song-writing aan de Berklee College Of Music in Boston. Na haar debuutalbum ‘Perfume & Luck’ uit 2010, en de albums ‘First Hand Stories’ (2011) en ‘Old, New Borrowed And Blues’ (2016) is Katarina nu toe aan haar vierde album. Zij beperkt zich hierop niet slechts tot de blues maar gooit daar met het grootste gemak ook stijlen als rhythm & blues, soul, jazz, reggae en rootsmusic doorheen. Op het album wordt ze bijgestaan door gitarist Laura Chavez