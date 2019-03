Ondernemen in Drenthe: Duurzaam handwerken bij Wol zo eerlijk

"Ik wilde er zelf niet langer mee werken en ik wil het ook niet aan mijn klanten verkopen.”Veldhuis heeft een kleine winkel in Vries. “Misschien wel de kleinste van Nederland”, grapt ze. Toen ze daarmee begon kwam ze er gaandeweg achter dat veel wol en garens niet op een duurzame manier tot stand komen. “Ik heb zelf eigenlijk mijn hele leven gehandwerkt en ik handwerkte met alles wat los en vast zat. Totdat ik begon met deze winkel. Toen ging ik me verdiepen in wat er te koop was en kwam ik in gesprek met leveranciers en groothandels.”Nu is ze een totaal andere weg ingeslagen met haar handwerkmaterialen. “Ik selecteer op duurzame en fair trade-kenmerken. Ik wil dus weten wat ze maken, waar het van wordt gemaakt en onder welke omstandigheden. Ook probeer ik de lijnen zo kort mogelijk te houden, zodat ik zo goed mogelijk aan mijn klanten kan verkopen wat ze in handen hebben en waar ze mee handwerken.”Lokale wol, wat perfect aan zou sluiten bij de winkel, is nog wel een probleem. “Ik zou het ook heel mooi vinden om iets met Drentse wol te doen”, vertelt Veldhuis. “Op dit moment zijn er geen spinnerijen in Nederland, dus de Nederlandse wol wordt eigenlijk gesponnen in buurlanden. Dan moet je denken aan Duitsland, België, Denemarken en Engeland. Het zou mooi zijn als de Drentse wol ook beter op de kaart gezet wordt.”De klantenkring groeit gestaag, maar dat deert haar niet. “Ik heb een hele ambitieuze missie en dat is de handwerkwereld verduurzamen. Dat is een hele lange weg te gaan, maar ja, alle kleine beetjes helpen.”