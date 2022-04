Bart van der Vossen door oorlog noodgedwongen na 25 jaar Oekraïne terug in Drenthe

De Russische inval in Oekraïne zet het leven van Bart van der Vossen compleet op zijn kop. De 62-jarige Van der Vossen uit Paterswolde, opgegroeid in Vries, moet na 25 jaar noodgedwongen zijn leven daar opgeven. Nu zet hij zich vanuit de boerderij van broer Jan in Een in voor zijn getroffen landgenoten.

Horecaman Van der Vossen woont al zo'n 25 jaar in Oekraïne. "Het huwelijk ging niet helemaal. Toen dacht ik: even een jaartje weg en het komt wel weer goed, maar helaas was dat niet zo. Het beviel mij zo goed dat ik daar ben gebleven", vertelt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. Een blik in de krant bracht hem naar Oost-Europa. "Dat deed zich het eerste voor. Ik zat in de krant te kijken naar iets wat niet normaals was. Iets wat heel anders was. Er stond een advertentie voor een kok in Kiev. Dat moest ik wel zijn."

Van der Vossen heeft als werknemer restaurants in Kiev geopend en personeel opgeleid. "Keuken, bediening en barmensen." Zo heeft hij ook zijn tweede vrouw leren kennen, een Oekraïense. Het leven lacht Van der Vossen toe, tot eind februari dit jaar. Wanneer de Russen het land binnenvallen, woont de man uit Paterswolde met zijn vrouw in Lisniky, een dorp net buiten Kiev. "We moesten weg. We kregen telefoon dat mijn vrouw niet meer veilig was en dat ze 24 uur had om te vertrekken."

Dodenlijst

De vrouw van Van der Vossen werkt voor een buitenlands bedrijf en blijkt op een dodenlijst van de Russische geheime dienst te staan. Wat ze precies doet, kan hij niet zeggen vanwege veiligheidsredenen. De reis naar Nederland duurt twee weken. Eerst vluchten ze naar de Moldavische hoofdstad Chisinau. "Toen kreeg mijn vrouw telefoon dat ze naar Europa moet. We zijn eerst naar beneden gereden naar het westen. Ik heb ook twee familieleden van mijn vrouw afgezet. Je zit echt tot twintig uur achter het stuur, het gaat niet snel en je rijdt maar 450 kilometer."

De reis leidt uiteindelijk naar broer Jan in Een, waar ze nu logeren. Vanaf dat moment probeert hij zijn Oekraïne op diverse mogelijke manieren te helpen. "Ik probeer in de media dingen te vertellen, het persoonlijk te maken. Mensen kijken naar het journaal en zien een maand lang oorlog, mensen en soldaten op straat. Lijken op straat. Je krijgt een bepaald herhaling in je hoofd van. Het gaat minder met je doen. Niet omdat je hard bent of harteloos. Kijk naar het nieuws en je ziet zoveel oorlogen. Helaas hebben we die rommel in de wereld. We kunne nog steeds niet samen leven met elkaar. Ik probeer het persoonlijker te maken, dichter bij de mensen."

'Voedsel en medicijnen nodig'

Want hulp is nodig weet Van der Vossen. "Kledingacties zijn prachtig, maar zet niet zoveel zoden aan de dijk. We gaan de zomerkant op. Mensen hebben daar nog kleding. Voedsel en medicijnen eigenlijk, dat is het allerbelangrijkste. Als je mensen onderdak kunt geven, geef ze onderdak. Maar denk er heel goed over na. Ga niet in een driekamer appartement twee mensen opnemen. Een kamertje voor die twee mensen, dan heb je geen privacy meer."

De oorlog stemt Van der Vossen somber. "Dit is niet met een paar weken voorbij. Ik verwacht een half jaar, jaar, zeg het maar. Hoe eerder hoe beter, maar ik zie het niet zitten."