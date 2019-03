De vijfde klasse F: Bijzondere eredivisiedroom van Hollander

De jonge arbiter staat centraal in de rubriek 'De vijfde klasse F'. "Je komt op heel veel plekken. Er is altijd ander voetbal. Het stukje leiding geven vind ik mooi om te doen." Hollander geniet van zijn kersverse bestaan als bondsscheidsrechter. "Het is mooi om het spel in goede banen te leiden."In december 2018 slaagde Hollander voor de SO3. De tiener maakt in de vijfde klasse F zijn debuut in het seniorenvoetbal. "Mijn vader rijdt me overal naartoe. Waarom? Ik ben nog maar zeventien. Vaak kijken ze daar in de bestuurskamer wel van op", vertelt Hollander. "In de wedstrijd merk ik niets van het leeftijdsverschil."Na een interviewverzoek bij de scheidsrechtersvereniging werd Hollander rap naar voren geschoven. Het fluittalent is een mooi uithangbord. "Als ik voor mezelf weet dat ik een goede wedstrijd heb gefloten, maakt het me eigenlijk niet uit wat er gezegd wordt", reageert de Drent op de vraag hoe hij zich staande weet te houden in de harde amateurvoetbalwereld. "Kritiek is er toch wel. Na de wedstrijd zou ik mijn fouten in de bestuurskamer best kunnen toegeven.""Ik wil zo hoog mogelijk komen. Het zou hartstikke mooi zijn als ik ooit in de eredivisie zou kunnen fluiten. Maar dat zien we wel. Ik moet nu gewoon mijn wedstrijden blijven leiden. Dan zien we wel waar het schip strandt", besluit Hollander het interview.Zaterdagmiddag moet Hollander NWVV-DOS'63 in goede banen leiden. De gasten uit Linde zijn zwaar gehavend afgereisd naar Zuidoost-Drenthe. Een heel uur wordt de thuisploeg uit Nieuw-Weerdinge van het scoren gehouden.Na een goal van artiest Orlando Uitenwerf mag Hollander voor het eerst naar de middenstip wijzen. Uiteindelijk doet de arbiter dat nog twee keer. Roy Supèr en Martijn Klompmakers dwingen DOS'63 bij 3-0 op de knieën. Na zijn laatste fluitsignaal heeft Hollander er weer een succesvolle middag in de vijfde klasse F op zitten.