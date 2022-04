Sneltekenaar uit Uffelte zet talent in voor oorlogsslachtoffers Oekraïne

Binnen tien minuten heeft hij je op papier vereeuwigd. Razendsnel krast de zwarte balpen van kunstenaar Piet-Hein Zijl over het witte A4'tje. Wie altijd al een portret van zichzelf wil hebben kan nu zijn kans grijpen, want dit weekend staat de tekenaar in buurtcentrum 't Hart van Diever. De opbrengst van zijn portretten gaat naar de oorlogsslachtoffers van Oekraïne.

Net als velen is ook voor Zijl de oorlog aangrijpend. "De onmenselijkheid, het totaal nutteloze brute geweld van een land dat raakt me zeer", vertelt hij. "Als ik mijn tekentalent kan inzetten om geld voor de slachtoffers op te halen doe ik dat graag."

Honderd tekeningen

Iedere tweede week van de maanden januari tot en met april exposeren kunstenaars uit Diever en omstreken hun werk. Dat doen ze in hun huis, werkplaats, atelier of galerie. Zijl staat dus in buurtcentrum 't Hart van Diever.

Met zijn snelheid kan de kunstenaar in theorie wel zo'n honderd tekeningen per dag maken, maar of hij dat aantal haalt hangt natuurlijk af van het aantal bezoekers. "Voor de opbrengst zou het mooi zijn als veel mensen zich laten portretteren", zegt Zijl.

Stripverhalen