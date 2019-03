Coevorden klaar voor aansluiting op glasvezel

Voor morgen moest minstens 40 procent van de inwoners van de gemeente een abonnement nemen en dat aantal is gehaald, meldt Glasvezel Zuidenveld. De teller staat inmiddels op bijna 42 procent. En daarmee is het einde nog niet in zicht, volgens Marja Jonkers van de stichting. "Er druppelen deze week waarschijnlijk nog wel meer reacties binnen", zegt ze.Die reacties zijn volgens Jonkers het gevolg van de inzet van fanatieke vrijwilligers. "Er zijn deze week allerlei acties geweest in verschillende dorpen. Zo zijn vrijwilligers met geluidswagens rondgegaan en was er zelfs een 'glasvezelkaravaan' te bewonderen." Ook gingen deze week vrijwilligers langs de deuren met een versimpeld antwoordformulier. "Daar komen ook veel reacties op, dus we gaan ruim over de 40 procent heen.""Dus de schop kan nu de grond in", zegt Jonkers. "De aannemer stond al in de startblokken om te beginnen, dus dat gaat niet lang meer duren." Wanneer precies begonnen wordt met de aanleg, is niet duidelijk.Overigens kunnen inwoners die aangesloten willen worden op glasvezel, zich nog steeds aanmelden. "Dat kan nog onder dezelfde voorwaarden, zelfs als al begonnen is met graven."