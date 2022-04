Drents Museum toont 100 zelfportretten: ‘Hoeveel Sam Drukker kun je hebben!’

Vanavond opent in het Drents Museum een speciale tentoonstelling met honderd zelfportretten van schilder Sam Drukker. Hij zit veertig jaar in het vak. De expositie heeft de titel 'De Man in de Spiegel'.

"Hoe veel Sam Drukker kun je hebben?", zegt Drukker in het radio Drenthe-programma Cassata. "We hebbben een selectie gemaakt uit 180 schilderijen. Ik heb vaker in het Drents Museum gehangen, maar een expositie met zelfportretten heb ik nog nooit gehad. Ik heb ook nooit gedacht dat die er moest komen. Harry Tupan heeft me gevraagd. Het is ontzettend eervol en het is fantastisch vormgegeven." Drukker heeft zijn jeugd in Assen doorgebracht en is daarna vertrokken. "Maar ben natuurlijk wel onderdeel van de noordelijke realisten en dat is waar het Drents Museum zich altijd op richtte.

"Het is me uit handen genomen", zegt Drukker. "Peter de Kimpe heeft de tentoonstelling ingericht en samengesteld. Hij is heel goed, dus ik dacht ik kan me helemaal aan hem overleveren. Hij heeft alles bedacht en het is verpletterend spannend hoe het is geworden."

"De angst is natuurlijk: honderd zelfportretten is dat niet heel veel van hetzelfde en is dat niet heel saai. Maar De Kimpe heeft dat teruggebracht tot clusters en heeft extreme kleuren gebruikt en bijvoorbeeld alle ronde schilderijen en alle donkere schilderijen bij elkaar gehangen. Een van de hoogtepunten is een panorama van zevenentwintig portretten die als een soort vogelzwerm over de wand vliegen. En ze kijken je allemaal aan. En aan de overkant is een spiegelwand, dus dan zie je alles nog een keer met jezelf in het midden."