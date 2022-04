Oud-commando's herdenken operatie Amherst: 'altijd aandacht aan blijven besteden'

We gaan terug naar de nacht van 7 op 8 april 1945. Een deel van Nederland is al bevrijd van de Duitse bezetter. Maar Drenthe nog niet. De Operatie Amherst moest ervoor zorgen dat de weg geplaveid werd voor Canadese en Poolse soldaten die in de weken daarna dit deel van Nederland zouden bevrijden. De operatie concentreerde zich in de driehoek Hoogeveen, Meppel en Assen. Het doel was om bruggen te beschermen. Die waren noodzakelijk om de Canadezen en Polen naar Groningen en Delfzijl te laten trekken. De Franse parachutisten moesten voorkomen dat de Duitsers deze bruggen zouden opblazen. In totaal sprongen er die nacht 702 Franse parachutisten uit het vliegtuig. In de vijf dagen dat hun missie duurde, kwamen 33 van hen om het leven.