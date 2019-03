Luister live naar PEC Zwolle - FC Emmen

FC Emmen hoopt vanmiddag een einde te maken aan de negatieve reeks van de laatste weken, waarin maar één punt werd gepakt in vijf duels.

Door die reeks is de formatie van trainer Dick Lukkien gezakt naar een plek onder de streep. Maar bij winst vandaag ziet de wereld er weer heel anders uit. In dat geval gaat de Drentse club Excelsior voorbij en klimt de Drentse club naar plek 15. Bovendien wordt het gat naar de nummers 12, 13 en 14 verkleind naar één punt.Luister via de link hieronder live naar PEC Zwolle - FC Emmen: