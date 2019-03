Degradatie nu feit voor volleybalmannen Sudosa-Desto

Het hing al even in de lucht, maar sinds gisteravond is degradatie uit de Topdivisie een feit voor de volleybalmannen van Sudosa-Desto uit Assen. In Brabant verloor de ploeg van trainer Erik Noordijk met 3-0 van naaste concurrent Volley Tilburg. Het gat met nog twee wedstrijd te spelen is onoverbrugbaar geworden.

Sudosa-Desto had alleen nog een theoretische kans op handhaving in de Topdivisie. Dan moest zaterdagavond wel de volle buit gepakt worden in de inhaalwedstrijd tegen Volley Tilburg, dat één plaats boven de ploeg uit Assen staat. Het gat was voor de wedstrijd vijf punten.De ploeg van Noordijk werd in drie sets echter van de mat gespeeld. De eerste set was in 25-21 voor de thuisploeg en in de tweede set ging Sudosa-Desto zelfs met 25-15 onderuit. De derde en beslissende set won Tilburg in 25-20Het gat met Tilburg is door de nederlaag gegroeid naar acht punten. Doordat er nog maar zes punten zijn te verdelen in de resterende twee wedstrijden is degradatie niet meer te voorkomen.Sudosa-Desto promoveerde dit seizoen door een loting naar de Topdivisie, nadat de ploeg het jaar daarvoor als promovendus als derde was geëindigd in de 1e divisie.