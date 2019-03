FC Emmen hardleers: Vijfde nederlaag in zes duels

Door de nederlaag blijft FC Emmen ook na speelronde 27 staan op plek 17, nog steeds met 25 punten. Het gat naar de eerste club boven de streep, Excelsior, is nog steeds één punt.FC Emmen startte nog furieus, maar keek na drie minuten wel tegen een 1-0 achterstand aan. Simpel balverlies van Michael Chacon leidde de treffer van Vito van Crooij in. Weer een vroege tegentreffer en weer werd de Drentse club geklopt door onoplettendheid. Drie minuten na de 1-0 had Zwolle de 2-0 moeten maken, maar Younes Namli, de man van de assist op de openingsgoal, kopte op het lijf van Kjell Scherpen.Emmen herstelde met moeite, maar kreeg via Michael de Leeuw en Luciano Slagveer (die voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats had) wel kansen op de gelijkmaker. De Leeuw kopte voorlangs en Slagveer schoot ver over.Vlak voor rust kwam de thuisclub wat gelukkig op 2-0. Niemand bij Emmen greep in en met wat kunst en vliegwerk kwam de bal voor de voeten van Lennart Thy, die Scherpen voor de tweede keer passeerde. Een mokerslag voor de mannen van trainer Dick Lukkien: 2-0.FC Emmen leek geklopt en speelde na rust eigenlijk een kansloze wedstrijd, al had de beste man aan Emmen-zijde (Anco Jansen) wel een enorme kans om de Drentse club vroeg in de tweede helft op 2-1 te brengen. Het schot van de captain, die Michael de Leeuw over het hoofd het zag, ging ruim over.Nadat ook Slagveer, na een slippertje achterin bij Zwolle, een megakans (één op één met PEC-doelman Mickey van der Hart), niet scoorde verdween het laatste sprankje hoop op een punt. De thuisclub, die na rust niet meer voluit ging, zorgde daarna voor he slotakkoord. Thy mocht bij een uitbraak twee keer schieten en deed dat de tweede keer tussen de palen: 3-0.Later meer..