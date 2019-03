Uitslagen zondagvoetbal

In de 1e klasse F maakte koploper Emmen geen fout in de noordelijke derby tegen Heerenveen en ook VKW houdt de aansluiting in de titelstrijd met een zege op Bergum. In de 2e klasse K speelde titelkandidaat Roden vandaag gelijk tegen DTD, maar de ploeg blijft in de race doordat Hoogezand de koploper Helpman wist te verslaan.Benieuwd hou jou favoriete Drentse club het er vanaf heeft gebracht? Je vindt de uitslagen en standen hieronder: