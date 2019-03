Halve finale voor sterke Iwema bij WK ijsspeedway

Jasper Iwema uit Hooghalen is op de tweede dag van het wereldkampioenschap ijsspeedway in Heerenveen voor het eerst in zijn carrière doorgedrongen tot de laatste acht.

Tegen de Russische grootmachten Daniil Ivanov en Dinar Valeev kon hij daarin niet opboksen. De Drent sluit zijn invalbeurt bij het WK af met de zevende plaats. De wereldtitel werd een prooi voor Daniil Ivanov.Net als een dag eerder wist Iwema in al zijn heats punten te scoren. In zijn laatste heat kwam hij zelfs als eerste over de meet. Een belangrijke overwinning, die hij zaterdagavond nog tekort kwam. Met een totaal van acht punten plaatste Iwema zich als zevende voor de halve finales, waarin de beste acht coureurs uit de heats mogen uitkomen.In de halve finale werd Iwema geloot tegen Ivanov, Valeev en de Zweed Niclas Svensson. Laatstgenoemde kreeg echter een diskwalificatie achter zijn naam. Na de herstart pakte Iwema achter de twee Russische toppers de derde plaats en een extra punt voor zijn WK-totaal.Hierdoor heeft de Drent zijn weekend afgesloten met de zevende plaats. Over twee dagen sprokkelde hij zestien punten bijeen.In de volledig Russische finale ging de eindoverwinning van de tweede dag naar Dimitri Koltakov. Hij hield Valeev en Ivanov achter zich. Ivanov is voor het eerst in zijn lange carrière gekroond tot wereldkampioen in het IJspeedway.