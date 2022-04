'Ministerie wilde meer doen door noodsituatie opvang Ter Apel'

Dat meldt RTV Noord na het opvragen van documenten over de situatie. De situatie is in oktober onhoudbaar, toen bleek dat in de nachtopvang meer dan 650 mensen verbleven terwijl er maar plek was voor 250 asielzoekers. Meerdere keren trokken Groningse bestuurders tevergeefs aan de bel in Den Haag. Ze voerden de druk op door de media te benaderen toen duidelijk werd dat er niet snel op hulp kon worden gerekend. In een uiterste poging betrok de Veiligheidsregio Groningen het kabinet, inclusief minister-president Mark Rutte, bij de crisis, maar dat besloot om niet direct hard in te grijpen terwijl daar wel om werd gevraagd.