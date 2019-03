Achilles 1894 wint op de valreep van hekkensluiter RKHVV

De eerste helft was fel, beide ploegen gingen vol voor de winst. Zonder goals gingen beide ploegen rusten. Vlak na de thee kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Een bekeken schuiver van Stan Haanstra werd verkeerd ingeschat door RKHVV-doelman Jop Hemink en belande in de linkerhoek.De voorsprong was echter van korte duur, want tien minuten later kwamen de bezoekers via Mex Bakker op gelijke hoogte. Een paar minuten later kwam de ploeg uit Nuissen op 1-2 via Jordy Geilen. Na een rode kaart voor diezelfde Geilen kwam Achilles weer op gelijke hoogte, door een bekeken vrije trap van Rick Wiersma.Achilles voerde de druk hoog op, en creëerde veel kansen. RKHVV kon een paar keer counteren, maar slaagde er niet in te scoren. Dat lukte de Assenaren wel, in de 89e minuut. Tim Megchelen kreeg vlak voor de goal de bal voor zijn voeten, en maakte geen fout in een oog-in-oog situatie met Jop Hemink.Ondanks deze overwinning blijft Achilles op de vijftiende positie in de Hoofdklasse A. Met twintig punten uit 22 wedstrijden is de voorsprong op hekkensluiter RKHVV wel vergroot naar tien punten.