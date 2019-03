Havelter militairen gaan abseilen in FC Groningen-stadion

Militairen van de kazerne in Havelte gaan dinsdagavond abseilen in het stadion van FC Groningen. Ze nemen de wedstrijdbal mee voor de wedstrijd FC Groningen-De Graafschap. Doel van de bliksemactie is om interesse te wekken voor werken bij de 43 Gemechaniseerde Brigade.

De brigade van de landmacht in Havelte komt mensen tekort. Ze wil met de wervingsactie Bison, genoemd naar het embleem van de brigade, nieuwe rekruten in het Noorden proberen te werven.Ze hebben in Havelte met deze speciale actie de kunst wat afgekeken van de rode baretten bij de Luchtmobiele Brigade in Assen. Daar zijn vorig jaar 84 nieuwe manschappen met succes opgeleid, nadat ze daar via de speciale wervingsoperatie Falcon Legion zo'n 150 nieuwelingen hadden geïnteresseerd voor een baan bij het 13e bataljon in Assen.De brigade in Havelte met gepantserde voertuigen heeft vooral een tekort aan technisch en medisch personeel. Onlangs sloten ze al een overeenkomst met FC Groningen. Ze willen proberen om via de jeugd die bij de voetbalclub betrokken is nieuwe aanwas te krijgen.