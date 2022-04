Babyboom in Veeningen: beschuit met muisjes bij vijf gezinnen in één straat

De geboorte van één of twee baby's in dezelfde straat wil in bijna een maand tijd nog weleens gebeuren, maar vijf baby's? Dat is een stuk uitzonderlijker. Het gebeurde in Veeningen, waar vijf moeders in november vorig jaar allemaal vlak na elkaar uitgerekend waren. Uiteindelijk werden vier baby's in november geboren. Het zoontje van Nienke Wiersema, Ilvar, werd begin december geboren.