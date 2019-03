Emmen en VKW houden stand, SVBO sluit aan na zege op Nieuw Buinen

Koploper Emmen kwam tegen Heerenveen in eerste instantie nog op een 1-0 achterstand. Al na elf minuten kwam de thuisploeg via Peter de Vries op voorsprong. Na de rust wist Emmen de achterstand om te buigen. Na ruim vijftig minuten spelen viel de gelijkmaker en niet veel later lagen ook de 1-2 en de 1-3 in het net.Heerenveen deed nog wel iets terug in de slotfase. Een penalty van Peter de Vries in de blessuretijd bepaalde de eindstand op 2-3. Merik Sliedrecht en Sander de Grote tekenden voor de treffers aan de kant van Emmen.Op bezoek bij Bergum heeft VKW een ruime 1-4 zege behaald. De ploeg uit Westerbork had weinig moeite met de middenmoter uit het gelijknamige dorp. Na een kwartier spelen kwam VKW op voorsprong door Jonas Nijland, en na een halfuur werd die voorsprong verdubbeld door Lars Andresen. Na een dik half uur spelen kwam Bergum met tien man te staan na een rode kaart voor Abe Koopmans.Vijf minuten na rust leek VKW de wedstrijd in het slot te gooien, doordat Anjo Willems de 0-3 wist te maken, maar minder dan een minuut later scoorde Bergum alweer de 1-3. Meer dan een eretreffer was het echter niet. De formatie van trainer Bas Nibbelke bepaalde een paar minuten voor tijd de einduitslag op 1-4 met een tweede treffer van Willems.Subtopper GOMOS uit Norg verdedigde vandaag op eigen veld de vierde plaats op de ranglijst tegen tegenstander FVC uit Leeuwarden. De thuisploeg had moeite met de taaie Friezen en kwam in de eerste helft niet aan scoren toe. GOMOS had in de eerste helft wellicht wel een strafschop verdiend, maar de scheidsrechter liet doorspelen.Na de rust kwam de ploeg van trainer Wim Bakering uit het niets op voorsprong door een treffer van Robert Elsinga. Toch kon de thuisploeg daarna geen blijvende indruk op de wedstrijd achterlaten en kreeg juist FVC meer kansen. Tien minuten voor tijd trof FVC-speler Jesse Wijbenga het net waarmee hij de eindstand op 1-1 bepaalde.Na de nederlaag tegen GOMOS van vorige week was SVBO uit Barger-Oosterveld uit op eerherstel in de wedstrijd tegen laagvlieger Nieuw Buinen. De nummer vijf op de ranglijst maakte al snel korte metten met de provinciegenoot in het oranje.In de rust hielden beide ploegen elkaar nog in evenwicht, maar in de tweede helft zette de thuisploeg een tandje bij. In het laatste kwartier vielen drie treffers, waarmee de eindstand eindigde in een 4-1 zege voor SVBO.In de stand van de 1e klasse F blijft Emmen koploper met 42 punten uit 19 wedstrijden. Achtervolger VKW blijft één punt achterstand houden. GOMOS ziet SWZ Sneek twee punten uitlopen in de strijd om de derde plaats. Dat onderlinge verschil is opgelopen naar negen punten. SVBO is door de zege op Nieuw Buinen weer op gelijke hoogte gekomen met GOMOS. Beide Drentse ploegen hebben 30 punten. GOMOS heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Nieuw Buinen blijft ook na vandaag in de gevarenzone. Na 18 wedstrijden scoorden de oranjehemden 13 punten en staan daarmee 13e.