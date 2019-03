Rolder Boys doet prima zaken bij Asser Boys

Door de overwinning stijgt Rolder Boys naar de derde plaats van de ranglijst. De club gaat bovendien aan de leiding in de strijd om de derde periode. Boven Asser Boys pakken de donkere wolken zich juist samen. De formatie van trainer Harm Hovenkamp staat voorlaatste, met slechts twee punten voorsprong op Erica. De hekkensluiter liep een punt in dankzij een gelijkspel tegen Beilen (2-2).De winst van Rolder Boys in Assen was volledig terecht. De gasten deelden de lakens uit, maar hadden wel moeite om de vele kansen in doelpunten om te zetten. Diep in de eerste helft werd de ban alsnog gebroken. Na een overtreding van keeper Marvin Bodde op Lars Uineken floot scheidsrechter Rik Berends voor een strafschop. Frank Suurd nam vanaf elf meter het openingsdoelpunt voor zijn rekening.In de tweede helft verdubbelde Danny Hingstman de marge door de bal over Bodde te tikken. Asser Boys kwam enkele minuten later onverwachts terug in het duel. De bal belandde na een kluts voor de voeten van Kaniwar Hajan, die simpel de aansluitingstreffer kon scoren. Rolder Boys liet de zege echter niet meer door de vingers glippen. Vlak voor tijd maakte Janko Dekker aan alle onzekerheid een einde door de 1-3 te scoren.