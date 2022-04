Onderduikershol bij Valthe is na renovatie heropend

In het najaar van 1942 moeten alle Joden in Emmen zich verplicht melden om, zogenaamd, te gaan werken in een werkkamp. Degene die zich melden komen om het leven in een vernietigingskamp. Enkele duiken onder en komen bij kippenboer Bertus Zefat in Valthe terecht. Toen het daar niet veilig bleek, vluchtten ze het bos in en maakten een hol. Na enkele maanden werd de plek per ongeluk ontdekt, maar dit bleef zonder gevolgen. Wel besloten de onderduikers een tweede schuilplek te maken, even verderop in het bos. Met behulp van een groep helpers wisten de onderduikers te overleven tot aan de bevrijding van Drenthe op 11 april 1945. Bertus Zefat werd in de zomer van 1944 vermoord nadat hij weigerde de schuilplaats prijs te geven.