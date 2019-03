Jan Huzen dreigt met nieuwe graafactie in zaak Willeke Dost

“Langer wachten heeft geen zin", vindt hij. "Justitie blijkt in deze onbetrouwbaar en houdt zich niet aan de gemaakte afspraken." Huzen schrijft dat 'hulp in de breedste zin van het woord welkom is'. “Ik ben het spuugzat hoe het daar allemaal gaat en denk daarmee niet de enige te zijn”, schrijft hij.Huzen had begin deze maand een gesprek met burgemeester Roger de Groot van De Wolden en later met de officier van justitie die bij het coldcase-onderzoek betrokken is. Hij uitte daar zijn ongenoegen over het feit dat er niet opnieuw gegraven wordt in het weiland achter het voormalige huis van de pleegouders aan de Koekangerdwarsdijk, waar de 15-jarige Willeke Dost tot haar verdwijning in 1992 woonde. Huzen stelt dat op nieuwe grondradarbeelden verdachte sporen te zien zijn.Politie en Justitie zochten twee keer eerder in het weiland, maar zonder succes. Ze zien een nieuwe graafactie niet zitten, zolang er geen nieuwe informatie is in de zaak. In de grondradarbeelden zien ze geen nieuwe aanleiding.Huzen is door de politie gewaarschuwd dat hij niet opnieuw mag graven met behulp van andere mensen. Hij maakt zich dan schuldig aan strafbare feiten, waaronder erfvredebreuk en opruiing. Hij spitte eind vorig jaar samen met anderen al een paar keer illegaal in het weiland, op zoek naar resten van Willeke. Op de avond van 30 december haalde de politie een andere groep van acht mensen uit het weiland, die daar ook aan het graven was.Op dit moment onderzoekt het coldcase-team de verklaring van een getuige, die heeft aangegeven dat ze de dag na de verdwijning van Willeke Dost twee mannen met een kruiwagen heeft zien sjouwen in het bewuste weiland bij het huis aan de Koekangerdwarsdijk. De vrouw was verder niet bekend bij het coldcase-team, zo werd gezegd.Inmiddels is de naam van deze getuige bekend bij het team. Dat zoekt nu onder meer uit of haar verhaal bij de politie destijds ook in de vermissingszaak is meegenomen. Daar kan volgens rechercheur Rein Ramaker pas in de loop van deze week duidelijkheid over gegeven worden.