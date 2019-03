HODO schakelt Titan uit in titelrace

De beste kansen waren in de eerste helft voor de thuisploeg. Patrick Timmerman, maar vooral Stefan Kikkert kregen mogelijkheden op de 1-0, maar doelman Remon Poede was een sta in de weg. Titan kreeg daarentegen geen noemenswaardige kansen.Vlak na de rust kwam HODO toch op een verdiende 1-0. Timmerman kopte de rebound binnen nadat Jorny Otten tegen de lat kopte. Daarna gebeurde er een half uur vrij weinig tijd totdat Sefan Kikkert op magistrale wijze de 2-0 binnenschoot. De nummer 10 haalde vanaf 30 meter verwoestend uit.Toch zorgde de ploeg uit Hollandscheveld ervoor dat Titan terug in de wedstrijd kwam. Doelman Marcel Pol had de bal van Thijs Over niet klemvast, waardoor Rick Hendriks de aansluitingstreffer kon noteren. Invaller Marc ten Cate maakte aan alle illusies een einde door in de blessuretijd 3-1 te maken.”Door de overwinning komt op HODO op 37 punten met vier punten achterstand op koploper Pesse, dat punten morste tegen EHS '85. Ook Kikkert realiseerde zich dat HODO een hele belangrijke zege boekte. “Dit was zeker niet onze beste wedstrijd, maar het gaat uiteindelijk om de drie punten. In de slotfase maken wij het onszelf nog lastig door een tegentreffer te incasseren, maar uiteindelijk hebben we het toch afgemaakt.”HODO heeft een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Pesse. Beide ploegen spelen op zaterdag 20 april tegen elkaar. Titan blijft derde, maar heeft 18 wedstrijden gespeeld.