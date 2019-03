Poes Ellen uit Hoevelaken 'lift' stiekem naar Hoogeveen

De film viel voor Dario weliswaar in het water vanmiddag, maar hij maakte het baasje van poes Ellen wél heel blij. De man uit Hoevelaken was de negen maanden oude kat namelijk al een week kwijt. En dat terwijl hij net een jaar bezig was geweest haar en haar broertje tam te maken, want hij vond ze als een paar weken oude kittens op een industrieterrein.Vorig weekend kwam een inwoner van Hoogeveen hout halen bij hem in de Gelderse plaats. Poes Ellen zag kans op de aanhanger met hout te springen en zo mee te liften naar Hoogeveen. De koper van het hout zag, eenmaal thuis, opeens een kat tussen het hout weg springen."Hij belde de man bij wie hij het hout had gehaald op met de vraag of hij een kat miste. Dat bleek zo te zijn", vertelt Kim Stellingwerf, die in de buurt woont van de Hoogevener met wie de kat is meegelift. "De man uit Hoevelaken kwam gelijk naar Hoogeveen, maar toen was de kat onvindbaar."De afgelopen week reed het baasje van Ellen volgens Stellingwerf nog twee keer tevergeefs van Hoevelaken naar Hoogeveen in de hoop de poes te vinden. Toen Ellen vandaag opdook in het schuurtje van de ouders van Dario kon de eigenaar haar alsnog - luid mauwend - ophalen.