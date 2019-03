Anco Jansen: Wij kunnen erin blijven, daar ben ik heilig van overtuigd

Anco Jansen ging in zijn geboorteplaats als een echte aanvoerder voorop in de strijd. De middenvelder maakte veel vuile meters, was continu aan het coachen, gaf falende medespelers op hun falie en bleef na afloop van de 3-0 nederlaag in Zwolle strijdbaar. "We kunnen erin blijven, daar ben ik heilig van overtuigd."

De captain vervolgt: "Maar we moeten beseffen dat we meedogenloos moeten zijn. Dat waren we ook vandaag op cruciale momenten niet. We maken te vaak dezelfde fouten. Twee keer zijn wij in balbezit, maar scoort de tegenstander. En dat ook nog eens op momenten in de wedstrijd, die zo dodelijk zijn."De 2-0 was volgens hem een mokerslag, zo vlak voor rust. "Als het 1-0 was geweest hadden we het na rust nog kunnen kantelen, want zo goed waren zij ook niet. Maar we moeten vertrouwen houden, want zonder vertrouwen bereik je niets", besluit de captain van FC Emmen.