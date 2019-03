Drenthe Toen #29: Het verhaal van duizenden weeskinderen in Veenhuizen

Jos Spijkers schreef het script voor de theatervoorstelling De Kinderkolonie over de wezen van het Derde Gesticht in Veenhuizen. Hij vertelt in deze aflevering van Drenthe Toen over de voorstelling. Verder duiken we weer in de dierengeschiedenis van Drenthe, met deze keer aandacht voor vissen. Ook horen we over de mogelijk duurste aankoop van het Veenkoloniaal Museum.

De theatervoorstelling De Kinderkolonie van Jos Spijkers brengt het leven van duizenden weeskinderen in de kolonie Veenhuizen in beeld. De regisseur en scriptschrijver vertelt over de voorstelling.Henk Luning vertelt in zijn vaste dierenrubriek over de geschiedenis van beroepsvissers in onze provincie en de Drentse visfauna.Kort na de oorlog komt de Nutria-fokkerij. Fokkers van een soort beverrat. Aaldert slaat oude kranten op en leest voor over dit fenomeen.Ook voor deze aflevering van Drenthe Toen doken we in het RONO-archief. In 1975 maakte de omroep een reportage over de toeristische parels in Zuidoost-Drenthe.Bertus ten Caat denkt met weemoed terug aan zijn geboortegrond in Hollandscheveld. Hij haalt herinneringen op.Het Veenkoloniaal Museum heeft het schilderij 'Op het IJ' op het oog. Het zou de duurste aankoop van het museum ooit zijn. Het Veenkoloniaal Museum is op zoek naar financiering.Het Drents Museum gaat dit najaar kunst laten zien van grote kunstenaars uit de 19de eeuw die de Drentse natuur ontdekken. Conservator Annemiek Rens neemt ons alvast mee voor een voorproefje.Deze aflevering wordt zoals altijd afgesloten met een herinnering van Wiebe Kruijer. Deze keer een treurige herinnering.Jos Spijkers -Henk Luning -Bertus ten Caat -Elise van Ditmars -Annemiek Rens -Sophie Timmer