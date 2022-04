Auto vliegt uit de bocht op de grens bij Meppel

Een auto met twee inzittenden is zondagavond op de grens bij Meppel uit de bocht gevlogen. Daarbij raakte de auto een paaltje en een picknicktafel.

Beide inzittenden raakten niet gewond. De politie heeft een blaastest bij de bestuurder afgenomen, maar hieruit bleek dat er geen alcohol in het spel was. De beschadigde auto is door een berger afgesleept.