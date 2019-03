Laatste Drentse bekertroef en Meppeler derby in Onze Club

De nieuwe aflevering van Onze Club

Dat bleek een te grote opgave, want in Emmeloord werd het 2-0. Een nederlaag met toch wel een wrange nasmaak, want had de eerste treffer wel goedgekeurd mogen worden? Oordeel zelf...Ook in deze uitzending aandacht voor LTC - Zuidhorn (zaterdag 3C), Asser Boys - Rolder Boys (zaterdag 2L) en HODO - Titan (zondag 4E). In de vaste rubriek 'de vijfde klasse F' aandacht voor de bijzonder droom van scheidsrechter Frank Hollander. Hij fluit nu nog op het laagste niveau, maar hoopt de eredivisie te halen.