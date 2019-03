Dick Lukkien roept supporters op: Blijf achter het team staan

Het is heel simpel om te roepen dat er maar een aanvaller bij moet na een uur spelen, omdat we met 2-0 achterstaan, maar om überhaupt bij de spits te komen moet je wel een goede veldbezetting hebben. Dick Lukkien, trainer FC Emmen na de 3-0 nederlaag in Zwolle

Ik denk dat we evenveel kansen hebben gehad als Zwolle, maar zij waren effectiever. Bovendien deden wij het knullig, door heel vroeg en heel laat in de eerste helft een doelpunt weg te geven. Dan manoeuvreer je jezelf wel in een heel lastige positie."Maar ook na rust had Emmen de zaak nog recht kunnen zetten. "Maar dan zien we tot twee keer toe Michael de Leeuw over het hoofd, terwijl hij helemaal vrij stond. Dat is het verschil tussen een punt of geen punt. Ik snap wel dat als je met 3-0 verliest je snel geneigd bent het duel af te doen als kansloos, maar zo was het niet. Het is heel verleidelijk om in deze fase door te slaan naar negativiteit, maar je moet ook de dingen zien en benoemen die wel goed gaan."De oefenmeester van de Drentse club vindt dan ook dat hij wel verder kan met de spelers die tegen PEC in de basis stonden. "Nick Kuipers deed het bijvoorbeeld achterin naar behoren samen met Nick Bakker." Ook ging Lukkien nog even in op de wissel van Henk Bos, die Alexander Bannink kwam aflossen. "Het is heel simpel om te roepen dat er maar een aanvaller bij moet na een uur spelen, omdat we met 2-0 achterstaan, maar om überhaupt bij de spits te komen moet je wel een goede veldbezetting hebben. Die werd na een uur minder, omdat Luciano Slagveer en Alexander Bannink vermoeid raakten. Daarom brachten we Bos. In het laatst gooiden we Sven Braken er nog wel bij als extra aanvaller, maar dan zie je ook dat we zelf alles dichtgooien voorin en de afvallende ballen niet meer winnen, waardoor Zwolle regelmatig kon omschakelen."