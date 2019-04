Vanaf vandaag kan de zonnelening weer worden aangevraagd

Woningeigenaren in verschillende gemeenten in Drenthe kunnen vanaf vandaag weer een zonnelening aanvragen. Het gaat om de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Westerveld, Assen, Meppel of de Wolden.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten stelt de zonnelening beschikbaar. De subsidie is aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of bijvoorbeeld een zonneboiler of voor het plaatsen van duurzame technologie voor het winnen van zonne-energie.In totaal stellen de gemeenten en provincie iets meer dan drie miljoen euro beschikbaar. Het leeuwendeel van de subsidie wordt beschikbaar gesteld in de gemeente Emmen, namelijk zo'n 2,3 miljoen euro.De subsidie is alleen aan te vragen door woningeigenaars. Ook is er een leeftijdsgrens aan de subsidie verbonden: woningeigenaren van 75 jaar en ouder kunnen geen aanvraag indienen. Meer informatie over het aanvragen van een zonnelening is te vinden op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland