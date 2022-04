Geitenhouders of koppige inwoners? Waarom 1e Exloërmond ook wel Bokkemond wordt genoemd

Bijna alles is gedempt, en de straat is verlegd naar de plek waar eerst het grote kanaal liep, weet Pranger. "En dat is dus de 1e Exloërmond. Er is vijftien of twintig jaar geleden nog wel gekeken of alles weer in ere hersteld kon worden, of de kanalen weer open konden worden gegooid. Maar dat bleek financieel niet haalbaar, veel te duur. Bovendien is er bij de demping van het kanaal veel rommel gebruikt, om dat weer weg te halen is niet haalbaar."