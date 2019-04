Bedreigingen Nieuw-Buinen in Opsporing Verzocht

Vanwege de bedreiging leverde Avitec de opdracht weer in. Het bedrijf was eerder het doelwit van asbestdumping in Delfzijl. De acties zijn het werk van felle tegenstanders van de bouw van windmolens.De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die kunnen vertellen over de bedreigingen. In een videoboodschap roept de politie hen nu al op om zich te melden. "Tot op dit moment zult u misschien gedacht hebben: dat ga ik maar niet delen. Dan krijg ik gedoe."Direct nadat het bedrijf zich terugtrok uit de bouw van het windmolenpark, zette de politie een groot onderzoeksteam in. Dat bestaat uit zo'n twintig mensen, maar indirect zijn er nog meer specialisten bij betrokken.