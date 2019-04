Zoek het uit! - Eerste Drentse politica of hunebedden langs de N34?

Deze vragen werden, samen met vele andere, de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! Wie was de eerste vrouwelijke Drentse politicus? Door al het verkiezingsgeweld tijdens de Provinciale Statenverkiezing bedacht Janny Bouman uit Schoonebeek dat ze hier wel eens meer van wilde weten.En wie regelmatig over de N34 rijdt heeft het vast gezien: de weg wordt ook wel aangeduid als Hunebed Highway. Maar, zo dacht een kijker uit Emmen, waarom staat er dan langs de hele weg geen aanduiding waar die hunebedden dan staan?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In maart kon je kiezen tussen vragen over Groningen Airport Eelde en Ruinerwold als middelpunt van Nederland. De vraag 'Waarom heet het vliegveld van Eelde “Groningen Airport Eelde” terwijl het in Drenthe ligt?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 1.716. De vraag 'Het middelste punt van Nederland ligt in Ruinerwold. Hoe is dat berekend?' blijft achter met 1.355 stemmen. In totaal hebben 3.071 mensen gestemd op onze site en via Facebook We gaan dus aan de slag met de vraag over Groningen Airport Eelde. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.