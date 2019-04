Brand in een woning met rieten dak in Dalen

Eén van de wooneenheden staat al volledig in brand (Foto: Van Oost Media)

De brandweer is ter plekke (Foto: Van Oost Media)

Een woonboerderij met twee wooneenheden staat in brand in Dalen (Foto: Van Oost Media)

Er is vanochtend brand uitgebroken in een woonboerderij met rieten dak aan de Kamp in Dalen. De brand werd al snel opgeschaald naar een middelbrand.