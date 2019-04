NL-Alert: brand in een woning met rieten dak in Dalen

Een woonboerderij met twee wooneenheden staat in brand in Dalen (Foto: Van Oost Media)

Er is vanochtend brand uitgebroken in een woonboerderij met rieten dak aan de Kamp in Dalen. De brand werd al snel opgeschaald naar een middelbrand.

De woonboerderij heeft twee wooneenheden. Eén van de woningen staat al volledig in brand. Ook de andere woning is al aangetast. Er is niemand gewond geraakt.Niet alleen de brandweer uit Coevorden maar ook die uit omliggende dorpen werden opgeroepen.In verband met rook boven de bebouwde kom van Dalen is een NL-Alert afgegeven. In de wijde omgeving van de brand wordt mensen geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.