Opnieuw brand bij afvalverwerker Attero

De brand is ontstaan op vijftig meter hoogte op de stortbult, waarschijnlijk door broei. De brand werd opgeschaald naar middelbrand. Omdat de watertoevoer op de bult lastig is, werd ook een watertransportbedrijf ingeschakeld.De brand is uiteindelijk geblust met bluskanonnen en was binnen een uur onder controle. Medewerkers van Attero hebben de brandweer gebeld. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.Afvalverwerker Attero is vaker in het nieuws vanwege brand. Zo woedde er tussen 3 en 5 januari dit jaar een grote brand . Bij deze brand kwamen schadelijke stoffen vrij , waardoor melk - en pluimvee niet naar buiten mochten. Ook op 14 februari was er een brand bij de afvalverwerker.