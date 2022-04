Tynaarlo stelt tiny houses beschikbaar voor opvang vluchtelingen

Om per direct Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen, stelt de gemeente Tynaarlo 35 tiny houses op camping Akenveen in Tynaarlo beschikbaar. Ook 26 huisjes, zogenaamde trekkershutten, op camping De Eswal in Vries zijn klaar voor opvang.

Camping De Eswal in Vries was tot op heden nog niet in bedrijf, maar zal dat dus volgende week wel zijn. Het Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren is ook nog steeds in beeld als opvanglocatie. Daar moeten op de langere termijn honderd vluchtelingen komen. Momenteel is de locatie hier nog niet geschikt voor.