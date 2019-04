1 april: dit zijn de leukste Drentse grappen

Het is weer 1 april! Kijk dus goed uit voor je zo maar ergens in trapt. De afgelopen jaren zijn we regelmatig vol in 1 april-grappen gestonken. Welke waren dit ook alweer? En wat zijn de mogelijke grappen van dit jaar?

In 2009 vroeg een school in Odoorn of de ouders een zakje zand mee wilden nemen naar school. De school zou niet genoeg geld hebben om te zandbak te vullen en vroeg daarom de ouders een steentje bij te dragen.Ook het Hunebedcentrum nam ons in het ootje. In 2016 vertelden zij dat veertien van de hunebedden in Drenthe onder een glazen koepel terecht zouden komen.Waar gaan we vandaag instinken? We zetten het voor je op een rijtje.Toscana Hoogeveen heeft vandaag een nieuwe ijssoort, namelijk met frikandel speciaal-smaak.Ook het Geert Vos-bad in Erica heeft volgens de Dobheide een bijzondere aankondiging. Ze willen nachtzwemmen legaliseren.