Meer inschrijvingen bij Drentse kledingbanken: 'Piek door crisis'

Kledingbanken in heel Nederland zien dat een groeiende groep mensen een beroep op ze doet. De inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne dragen in grote mate bij aan die trend. Ook in Drenthe is sprake in een stijging van her aantal klanten, merken de kledingbanken in Roden en Hoogeveen.

Volgens Coby Veenstra van Kledingbank Drenthe (Hoogeveen) is er al sprake van een stijging sinds de coronacrisis. In het tienjarig bestaan van de kledingbank is het nog nooit zo druk geweest als nu, vertelt ze. "In de afgelopen maanden hebben steeds meer klanten zich ingeschreven.

Wekelijks komen er nieuwe gezinnen bij. Inmiddels zitten we op vierhonderd families. Wat dat getal onder normale omstandigheden is? Ik durf het niet te zeggen. Maar voor deze regio is het allemaal best veel." Naast gezinnen kloppen ook allochtonen en gescheiden mensen met grote regelmaat aan.

Vooral kinderkleding is in trek. "Normaliter is daar al moeilijk aan te komen, maar nu schreeuwen we er om. We hebben nog steeds aanbod, maar het baart ons zorgen."

Piek

Gevluchte Oekraïners zijn daar sinds kort ook bij gekomen. "In werkelijkheid ligt het aantal hulpbehoevenden veel hoger, vermoeden wij. Velen durven zich uit schaamte niet te melden en blijven weg. Terwijl ze wel degelijk hulp kunnen gebruiken", zegt Veenstra. Of er een piek zit aan te komen, durft ze niet te voorspellen. "De kans is aanwezig dat we die nog komt."

Bij Kledingbank Noordenveld in Roden zien ze eenzelfde ontwikkeling, meldt Jofien Brink. De afspraak is dat de kledingbank vooral bedoeld is voor bijstandsgerechtigden en minima. "Hogere inkomens melden zich ook in toenemende mate. Binnen de organisatie bekijken we nu hoe we daar mee om gaan."

Vrachtauto

Wat betreft het aanbod zit de kledingbank in Roden ruim, ondanks de toenemende belangstelling. De laatste tijd is er, net als in Hoogeveen, een grote groep Oekraïners bijgekomen. "Voor hen vinden er her en der veel inzamelingen plaats. Soms kan niet alles mee met de vrachtauto en dan belandt het bij ons. Wat er voor zorgt dat we voldoende voorraad in huis hebben."