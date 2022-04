Kamp Westerbork 77 jaar bevrijd: 'Deze dag roept allerlei herinneringen op'

Het is vandaag 77 jaar geleden dat Kamp Westerbork werd bevrijd. Op 12 april 1945 werden de gevangenen gered door Canadese geallieerden. Herinneringscentrum Kamp Westerbork houdt eens in de vijf jaar een herdenking. De volgende is in 2025.

Vanuit Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog ruim 100.000 Joden, Roma en Sinti op transport gezet naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Oost-Europa. Ten tijde van de bevrijding waren ruim 850 gevangenen in Westerbork aanwezig.

'Heel sneu voor overlevenden'

Het Herinneringscentrum wilde in 2020 deze dag herdenken, maar hierdoor ging een streep vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus. Toen hetzelfde scenario vorig jaar dreigde, besloot de directie een alternatieve herdenking te houden. Publiek kon er niet bij zijn vanwege het virus, maar via televisie kon iedereen alles alsnog volgen.

Het liefst had de directie van het Herinneringscentrum het bijzondere moment met de laatste overlevenden en hun nabestaanden herdacht, maar dat bleek helaas niet mogelijk. "Heel sneu voor hen", zegt conservator Guido Abuys van het Herinneringscentrum. "Ik weet dat er tientallen waren die er graag bij waren geweest. Het maakt me bedroefd als ik zie hoeveel overlevenden van het kamp de afgelopen periode zijn overleden. Wij hebben hun niet de gelegenheid kunnen geven om het verhaal met de kinderen te kunnen beleven."

Een herdenking met publiek zou dit jaar in principe weer kunnen, maar omdat de herdenking eens de in vijf jaar wordt gehouden, doet het Herinneringscentrum vandaag niets in het bijzonder. Wel zegt Abuys dat via sociale media aandacht wordt besteed aan de bevrijding. Ook intern wordt erbij stilgestaan. "Als medewerker weet je dat 12 april een bijzondere dag is. Zeker bij mensen die hier al langer werken roept deze dag allerlei herinneringen op."

Bevrijding was al maanden dichtbij

De bevrijding van het kamp zat er al maanden aan te komen, vertelt Abuys over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. "In september 1944 leek de oorlog ook afgelopen te zijn, maar toen kwamen de geallieerden niet verder dan Zuid-Nederland. De gevangenen zaten lange tijd in onzekerheid, want ze wisten niet wat er met hen zou gebeuren."

Op 11 april 1945 was de redding dan eindelijk nabij toen kampleider Albert Konrad Gemmeker en zijn staf vertrokken. Gemmeker was van oktober 1942 tot april 1945 verantwoordelijk voor de gang van zaken in het doorgangskamp. In de avond gingen de laatste Duitse troepen weg.